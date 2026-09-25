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Трактор — СКА, результат матча 25 сентября 2026 года, счет 3:4, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

СКА одержал третью победу подряд, обыграв «Трактор»
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Сегодня, 25 сентября, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Трактор» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась со счётом 3:4 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2026, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Короткий (Сапего, Кныжов) – 02:40 (5x5)     1:1 Выдренков (Дронов) – 06:34 (5x4)     1:2 Аймурзин (Романов, Савиков) – 33:55 (5x5)     1:3 Уилсон (Короткий, Мироманов) – 36:45 (5x4)     1:4 Мироманов (Глотов, Атанасов) – 42:08 (5x5)     2:4 Светлаков (Дронов, Сошников) – 43:49 (5x5)     3:4 Катчук (Легаре) – 48:37 (5x5)    

На третьей минуте нападающий СКА Матвей Короткий забил первый гол. На седьмой минуте защитник «Трактора» Иван Выдренков сравнял счёт. На 34-й минуте форвард Данил Аймурзин вывел армейцев вперёд. На 37-й минуте нападающий Скотт Уилсон забросил третью шайбу гостей. На 43-й минуте защитник Даниил Мироманов укрепил преимущество СКА. На 44-й минуте форвард Андрей Светлаков сократил отставание челябинцев. На 49-й минуте нападающий Борис Катчук отыграл ещё одну шайбу хозяев и установил окончательный счёт — 4:3.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на