СКА одержал третью победу подряд, обыграв «Трактор»

Сегодня, 25 сентября, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Трактор» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась со счётом 3:4 в пользу гостей.

На третьей минуте нападающий СКА Матвей Короткий забил первый гол. На седьмой минуте защитник «Трактора» Иван Выдренков сравнял счёт. На 34-й минуте форвард Данил Аймурзин вывел армейцев вперёд. На 37-й минуте нападающий Скотт Уилсон забросил третью шайбу гостей. На 43-й минуте защитник Даниил Мироманов укрепил преимущество СКА. На 44-й минуте форвард Андрей Светлаков сократил отставание челябинцев. На 49-й минуте нападающий Борис Катчук отыграл ещё одну шайбу хозяев и установил окончательный счёт — 4:3.

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