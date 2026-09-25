«Каролина» заключила новый контракт с Петром Кочетковым на два года

«Каролина Харрикейнз» подписала двухлетний контракт с российским вратарём Петром Кочетковым, сообщает пресс-служба клуба. Согласно условиям сделки, голкипер получит $ 2,4 млн плюс $ 1,5 млн в качестве подписного бонуса за сезон-2027/2028 и $ 3 млн плюс $ 1 млн в виде бонуса за сезон-2028/2029.

«Пётр — невероятно талантливый вратарь, чей агрессивный стиль очень хорошо подходит нашей команде. Мы верим в его способность выигрывать матчи для нашей команды и рады, что он хочет продолжать помогать нам бороться за чемпионские титулы в Каролине», — сказал генеральный менеджер клуба Эрик Тулски.

27-летний вратарь пропустил бо́льшую часть прошлого сезона из-за травмы нижней части тела. Он сыграл только девять матчей при коэффициенте надёжности 2,33 и 89,9% отражённых бросков.

Всего в составе «Харрикейнз» Пётр провёл 125 встреч в регулярных чемпионатах, отражая в среднем 90,5% бросков. В плей-офф на его счету 10 игр, коэффициент надёжности 3,83 и 86% сейвов. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Стэнли 2026 года.

Кочетков был выбран «Каролиной» во втором раунде под общим 36-м номером на драфте НХЛ — 2019.