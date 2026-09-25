Инсайдер НХЛ Фридман высказался о будущем форварда «Коламбуса» Кирилла Марченко

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман поделился мыслями о будущем российского нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Кирилла Марченко.

«Думаю, что «Торонто» действительно пытался сохранить свой интерес в тайне, но он как бы просочился наружу», — сказал Фридман в подкасте 32 Thoughts.

Также упоминалось о заинтересованности в игроке со стороны «Монреаль Канадиенс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Виннипег Джетс». Отмечается, что «Бостон Брюинз» уже сделал предложение россиянину, а интерес «Вегас Голден Найтс» и «Сиэтл Кракен» пока не нашёл подтверждения.

Напомним, у 26-летнего Марченко остался один год по действующему соглашению с клубом с кэпхитом $ 3,85 млн. Летом 2027-го он может стать ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж.