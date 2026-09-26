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«Для меня не имеет значения — русский ты или американец». Защитник «Барыса» — о дружбе

«Для меня не имеет значения — русский ты или американец». Защитник «Барыса» — о дружбе
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Защитник «Барыса» Логан Дэй рассказал, с кем из бывших одноклубников поддерживает связь. Ранее игрок выступал за «Трактор».

— Можно ли сказать, что вам комфортно в новой команде, потому что тут, наверное, больше всего американских игроков среди всех клубов КХЛ?
— Да не знаю, ведь последние два сезона в Челябинске у меня появилось много друзей среди русских ребят. Мне одинаково хорошо и с моими челябинскими друзьями, и с друзьями из «Барыса». Для меня не имеет значения, кто ты — русский, американец или канадец, если ты хороший парень.

— А с кем из россиян поддерживаете связь?
— О, это Светлаков, Дронов, Григоренко, Телегин. В «Тракторе» был очень сплочённый коллектив. До сих пор общаюсь с этими ребятами. Ещё с Глотовым, он сейчас в СКА, как раз писал ему сообщение. Будет интересно сыграть против них, — сказал Дэй в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Логаном Дэем читайте на «Чемпионате»:
«Безумие, что россияне не могут играть за сборную». Интервью с американцем из «Барыса»
Эксклюзив
«Безумие, что россияне не могут играть за сборную». Интервью с американцем из «Барыса»
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