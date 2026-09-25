ЦСКА всухую разгромил «Ладу» и продлил серию побед до пяти матчей

Сегодня, 25 сентября, в Тольятти на стадионе «Лада-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местная «Лада» принимала московский ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Денис Гурьянов, Максим Соркин, Прохор Полтапов (дважды) и Денис Зернов.

Таким образом, армейцы одержали пятую победу подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На данный момент «Лада» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной кон