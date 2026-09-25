15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лада — ЦСКА, результат матча 25 сентября 2026 года, счет 0:5, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

ЦСКА всухую разгромил «Ладу» и продлил серию побед до пяти матчей
Комментарии

Сегодня, 25 сентября, в Тольятти на стадионе «Лада-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местная «Лада» принимала московский ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2026, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
0 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Гурьянов (Бучельников, Нестеров) – 27:42 (5x5)     0:2 Соркин (Хайруллин, Замула) – 30:57 (5x4)     0:3 Полтапов (Хэмилтон) – 37:13 (5x5)     0:4 Полтапов (Хайруллин, Соркин) – 46:04 (5x5)     0:5 Зернов (Дроздов, Коттон) – 48:59 (5x5)    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Денис Гурьянов, Максим Соркин, Прохор Полтапов (дважды) и Денис Зернов.

Таким образом, армейцы одержали пятую победу подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На данный момент «Лада» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной кон