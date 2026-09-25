Никишин сменил агента, теперь хоккеиста представляет Теофанос — источник

Новым агентом российского защитника Александра Никишина стал Пол Теофанос. Об этом сообщает журналист и инсайдер Пьер Лебрюн в социальной сети Х.

Ранее появилась информация, что хоккеист, находящийся в статусе ограниченно свободного агента после истечения контракта с «Каролиной Харрикейнз», покинул своё прежнее агентство Quartexx.

Теофанос сотрудничает с многими российскими хоккеистами в НХЛ, в том числе с Кириллом Капризовым, Артемием Панариным и Сергеем Бобровским.

В прошлом регулярном чемпионате 24-летний Никишин провёл 81 матч и набрал 33 (11+22) очка при показателе полезности «+18». В плей-офф на его счету 17 игр и одна результативная передача. Вместе с «ураганами» он стал обладателем Кубка Стэнли 2026 года.