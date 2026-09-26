«КХЛ очень конкурентна, не знаешь наперёд». Американец из «Барыса» — о шансах команды

Защитник «Барыса» Логан Дэй оценил шансы астанинской команды в сезоне-2026/2027 Фонбет Континентальной хоккейной лиги.

— В чём секрет такого начала сезона от «Барыса»? В команде хватает новичков.

— Полагаю, это просто усердная работа. Наш тренер Михаил Кравец хочет, чтобы мы обращали внимание на мелочи. Если коллектив сплочённый, хорошо работает — добьётся успеха. Пока у нас всё ещё на ранней стадии. Просто нужно не сбавлять оборотов.

— Главная цель – именно попадание в плей-офф или замахиваетесь на нечто большее?

— Думаю, каждая команда начинает сезон с желания выиграть Кубок Гагарина. А в начале чемпионата никогда не знаешь, что произойдёт, мы просто должны стараться быть сильными, как делали и до этого. Наша цель – побеждать как можно больше, однако лига очень конкурентная, поэтому тут никогда наперёд не знаешь, что может случиться, — сказал Дэй в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.