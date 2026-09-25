Главный тренер СКА Игорь Ларионов оценил победу над «Трактором»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал победу над «Трактором» (4:3) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

– Мы рады вернуться на орбиту КХЛ, потому что пропустили 10 дней. Довольно-таки большой срок. И, если честно, то мы опасались этого матча. Потому что, когда ты набираешь ход, приобретаешь игровой ритм, а потом у тебя наступает большая пауза – это непросто. И в этом плане, конечно, были опасения. Но, как я сказал на послематчевом интервью, хорошо, что всё хорошо заканчивается. Два очка есть два очка. Переворачиваем страницу и выезжаем в Казахстан.

– Сложилось впечатление, что в начале игры СКА не совсем был готов к натиску «Трактора», особенно в первом периоде. Согласны с этим мнением?

– У всех людей разные взгляды на игру, на ситуацию. Естественно, мы знаем, что «Трактор» ведёт такую хорошую перестройку, что много ребят молодых, которые пока не знакомы большому количеству любителей хоккея. Знали, что они обыграли в последнем матче «Авангард». Несмотря на то что у «Авангарда» тоже большой лазарет, мы никогда не ссылаем