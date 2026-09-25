Главный тренер СКА Ларионов — о Глотове: хотим из него вытащить лучшие качества

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над «Трактором» (4:3) высказался об игре нападающего команды Василия Глотова, который ранее выступал за челябинский клуб.

– Как вы оцениваете игру Василия Глотова, который недавно ещё за «Трактор» играл?

– Мы довольны, что он у нас в команде. Это первое. С другой стороны, мы хотим из него вытащить лучшие качества, которые у него есть. У меня будет с ним отдельный разговор, потому что коэффициент действий на льду колоссальный, но коэффициент полезного действия в плане голов, передач и так далее пока… Он сам это понимает. Мы хотим, чтобы он был одним из самых ярких игроков этой лиги, нашей команды. И мы к этому придём.

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