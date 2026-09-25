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Главный тренер СКА Ларионов — о Глотове: хотим из него вытащить лучшие качества

Главный тренер СКА Ларионов — о Глотове: хотим из него вытащить лучшие качества
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над «Трактором» (4:3) высказался об игре нападающего команды Василия Глотова, который ранее выступал за челябинский клуб.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2026, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Короткий (Сапего, Кныжов) – 02:40 (5x5)     1:1 Выдренков (Дронов) – 06:34 (5x4)     1:2 Аймурзин (Романов, Савиков) – 33:55 (5x5)     1:3 Уилсон (Короткий, Мироманов) – 36:45 (5x4)     1:4 Мироманов (Глотов, Атанасов) – 42:08 (5x5)     2:4 Светлаков (Дронов, Сошников) – 43:49 (5x5)     3:4 Катчук (Легаре) – 48:37 (5x5)    

– Как вы оцениваете игру Василия Глотова, который недавно ещё за «Трактор» играл?
– Мы довольны, что он у нас в команде. Это первое. С другой стороны, мы хотим из него вытащить лучшие качества, которые у него есть. У меня будет с ним отдельный разговор, потому что коэффициент действий на льду колоссальный, но коэффициент полезного действия в плане голов, передач и так далее пока… Он сам это понимает. Мы хотим, чтобы он был одним из самых ярких игроков этой лиги, нашей команды. И мы к этому придём.

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