Главный тренер СКА Ларионов: Сергей Иванов — очень скромный парень, очень трудолюбивый

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над «Трактором» (4:3) прокомментировал бросок вратаря армейцев Сергея Иванова по пустым воротам соперника в концовке игры.

– Сергей Иванов много бросков отбил. Но, кажется, апофеоз, кульминация игры была в концовке. Когда у соперника пустые ворота и вратарь решился на этот бросок по пустым воротам. В трансляции показывали вас и ваш тренерский штаб. Вы так улыбались. Как отреагировали на ситуацию?

– Я рекомендовал Сержу Иванову ещё в тренировочном лагере, в товарищеских матчах, на турнире Пучкова, чтобы он попробовал забивать в пустые. Потому что у нас практически все матчи – в одну шайбу. Кроме последней игры с китайской командо