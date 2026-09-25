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Главный тренер СКА Ларионов: Сергей Иванов — очень скромный парень, очень трудолюбивый

Главный тренер СКА Ларионов: Сергей Иванов — очень скромный парень, очень трудолюбивый
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над «Трактором» (4:3) прокомментировал бросок вратаря армейцев Сергея Иванова по пустым воротам соперника в концовке игры.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2026, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Короткий (Сапего, Кныжов) – 02:40 (5x5)     1:1 Выдренков (Дронов) – 06:34 (5x4)     1:2 Аймурзин (Романов, Савиков) – 33:55 (5x5)     1:3 Уилсон (Короткий, Мироманов) – 36:45 (5x4)     1:4 Мироманов (Глотов, Атанасов) – 42:08 (5x5)     2:4 Светлаков (Дронов, Сошников) – 43:49 (5x5)     3:4 Катчук (Легаре) – 48:37 (5x5)    

– Сергей Иванов много бросков отбил. Но, кажется, апофеоз, кульминация игры была в концовке. Когда у соперника пустые ворота и вратарь решился на этот бросок по пустым воротам. В трансляции показывали вас и ваш тренерский штаб. Вы так улыбались. Как отреагировали на ситуацию?
– Я рекомендовал Сержу Иванову ещё в тренировочном лагере, в товарищеских матчах, на турнире Пучкова, чтобы он попробовал забивать в пустые. Потому что у нас практически все матчи – в одну шайбу. Кроме последней игры с китайской командо