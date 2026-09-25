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Гордон — о поражении «Трактора»: если вынесем за скобки итоговый счёт, было много хорошего

Гордон — о поражении «Трактора»: если вынесем за скобки итоговый счёт, было много хорошего
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон прокомментировал поражение от СКА (3:4) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2026, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Короткий (Сапего, Кныжов) – 02:40 (5x5)     1:1 Выдренков (Дронов) – 06:34 (5x4)     1:2 Аймурзин (Романов, Савиков) – 33:55 (5x5)     1:3 Уилсон (Короткий, Мироманов) – 36:45 (5x4)     1:4 Мироманов (Глотов, Атанасов) – 42:08 (5x5)     2:4 Светлаков (Дронов, Сошников) – 43:49 (5x5)     3:4 Катчук (Легаре) – 48:37 (5x5)    

— Сегодня, если мы вынесем за скобки итоговый счёт матча, было много хорошего: первые два периода мы играли на равных. Мы допустили ошибки, которыми воспользовался соперник. Меня порадовало время, которое мы провели в атаке. Оно было одним из самых высоких в регулярном чемпионате.

— Не думаете ли вы привлекать новых игроков из ВХЛ в команду?
— Думаю, пока нет. У нас есть восемь защитников и 13 нападающих. Пока продолжим в таком составе.

— Перебросали соперника, но в итоге проиграли. Есть ли у вас план по улучшению реализации?
— Для голов нужен элемент удачи в том числе. Мы видели шайбу, которую СКА засчитали после просмотра. Видели шайбу, которая зашла в «домик» вратарю.