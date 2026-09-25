Гордон — о поражении «Трактора»: если вынесем за скобки итоговый счёт, было много хорошего

Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон прокомментировал поражение от СКА (3:4) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

— Сегодня, если мы вынесем за скобки итоговый счёт матча, было много хорошего: первые два периода мы играли на равных. Мы допустили ошибки, которыми воспользовался соперник. Меня порадовало время, которое мы провели в атаке. Оно было одним из самых высоких в регулярном чемпионате.

— Не думаете ли вы привлекать новых игроков из ВХЛ в команду?

— Думаю, пока нет. У нас есть восемь защитников и 13 нападающих. Пока продолжим в таком составе.

— Перебросали соперника, но в итоге проиграли. Есть ли у вас план по улучшению реализации?

— Для голов нужен элемент удачи в том числе. Мы видели шайбу, которую СКА засчитали после просмотра. Видели шайбу, которая зашла в «домик» вратарю.