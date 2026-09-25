Главный тренер «Трактора» Гордон высказался о роли Бориса Катчука в команде

Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон ответил на вопрос о влиянии нападающего Бориса Катчука на игру команды. Форвард отметился заброшенной шайбой в матче со СКА (3:4).

— Борис Катчук сегодня отличился. Вы недавно перевели его в центр. Насколько вы можете оценить его влияние на игру всей команды? Насколько довольны его игрой на бэкчеке?

— Начнём с того, почему я решил перевести Бориса в центр. Это было сделано для того, чтобы у него было больше времени с шайбой, если учитывать его габариты, катание и видение площадки. Исходя из того, что он показывал на льду, я подумал, что это будет оптимальная позиция.

Если говорить о влиянии Катчука на игру команды — он выглядит лучше и лучше с каждым матчем. Это его первый сезон в КХЛ, нужно дать время на адаптацию. Площадки здесь больше, чем в Северной Америке. Уверен, что мы дальше сможем ещё лучше использовать его навыки игр