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Главный тренер «Трактора» Гордон высказался о роли Бориса Катчука в команде

Главный тренер «Трактора» Гордон высказался о роли Бориса Катчука в команде
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Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон ответил на вопрос о влиянии нападающего Бориса Катчука на игру команды. Форвард отметился заброшенной шайбой в матче со СКА (3:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2026, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Короткий (Сапего, Кныжов) – 02:40 (5x5)     1:1 Выдренков (Дронов) – 06:34 (5x4)     1:2 Аймурзин (Романов, Савиков) – 33:55 (5x5)     1:3 Уилсон (Короткий, Мироманов) – 36:45 (5x4)     1:4 Мироманов (Глотов, Атанасов) – 42:08 (5x5)     2:4 Светлаков (Дронов, Сошников) – 43:49 (5x5)     3:4 Катчук (Легаре) – 48:37 (5x5)    

Борис Катчук сегодня отличился. Вы недавно перевели его в центр. Насколько вы можете оценить его влияние на игру всей команды? Насколько довольны его игрой на бэкчеке?
— Начнём с того, почему я решил перевести Бориса в центр. Это было сделано для того, чтобы у него было больше времени с шайбой, если учитывать его габариты, катание и видение площадки. Исходя из того, что он показывал на льду, я подумал, что это будет оптимальная позиция.

Если говорить о влиянии Катчука на игру команды — он выглядит лучше и лучше с каждым матчем. Это его первый сезон в КХЛ, нужно дать время на адаптацию. Площадки здесь больше, чем в Северной Америке. Уверен, что мы дальше сможем ещё лучше использовать его навыки игр