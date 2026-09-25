Нападающий ЦСКА Полтапов прокомментировал победу над «Ладой»

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов подвёл итоги матча с «Ладой» (5:0) в регулярном чемпионате Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. В этой встрече форвард оформил дубль.

— Можно, конечно, сказать, что поездка была тяжёлая, но первый период должны были начинать агрессивнее. У «Лады» непростой период, поэтому они пытаются в начале матча навязать борьбу, и, возможно, мы этот момент немного проспали. Потом поговорили в перерыве, и всё встало на свои места.

— В эпизоде с твоим первым голом как ты оказался один на пятаке с шайбой, при том что наша команда проводила смену?

— Клим Костин хорошо поборолся у борта, Бобби Хэмилтон закрыл зону, не дал шайбе выйти. Я остался на подстраховке. Конечно, ждал, что шайба может прийти ко мне, есть установки, и их надо выполнять.

— Расскажи о своём втором голе.

— Атака началась с Максима Соркина, он шикарно с ногами вывел шайбу из зоны, пр