15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий ЦСКА Полтапов прокомментировал победу над «Ладой»

Нападающий ЦСКА Полтапов прокомментировал победу над «Ладой»
Комментарии

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов подвёл итоги матча с «Ладой» (5:0) в регулярном чемпионате Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. В этой встрече форвард оформил дубль.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2026, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
0 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Гурьянов (Бучельников, Нестеров) – 27:42 (5x5)     0:2 Соркин (Хайруллин, Замула) – 30:57 (5x4)     0:3 Полтапов (Хэмилтон) – 37:13 (5x5)     0:4 Полтапов (Хайруллин, Соркин) – 46:04 (5x5)     0:5 Зернов (Дроздов, Коттон) – 48:59 (5x5)    

— Можно, конечно, сказать, что поездка была тяжёлая, но первый период должны были начинать агрессивнее. У «Лады» непростой период, поэтому они пытаются в начале матча навязать борьбу, и, возможно, мы этот момент немного проспали. Потом поговорили в перерыве, и всё встало на свои места.

— В эпизоде с твоим первым голом как ты оказался один на пятаке с шайбой, при том что наша команда проводила смену?
— Клим Костин хорошо поборолся у борта, Бобби Хэмилтон закрыл зону, не дал шайбе выйти. Я остался на подстраховке. Конечно, ждал, что шайба может прийти ко мне, есть установки, и их надо выполнять.

— Расскажи о своём втором голе.
— Атака началась с Максима Соркина, он шикарно с ногами вывел шайбу из зоны, пр