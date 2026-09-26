Американский защитник «Барыса» Логан Дэй: уже понимаю хоккейные термины на русском

Защитник «Барыса» Логан Дэй рассказал, что главный тренер астанинской команды Михаил Кравец в совершенстве владеет английским языком. При этом игрок отметил, что сам уже понимает хоккейные термины на русском.

— Вы защитник, но уже успели забросить в этой регулярке две шайбы. В то же время, до этого за два года вы забили четыре раза. Забивать особенно приятно?

— Да, всегда приятно забить гол. Если можешь обыграть такую команду, как «Локо», в целом не думаю, что это имеет значение, главное, чтобы команда побеждала. Если вам повезло забить, вероятно, потому что ваши товарищи по команде хорошо сыграли и позволили это сделать.

— Хорошо понимаете вашего главного тренера, Михаила Кравца?

— Да, он говорит на английском в совершенстве. Наш тренер по защитникам Евгений Королёв тоже говорит по-английски, поэтому все собрания проходят на русском и английском языках. Хотя я уже понимаю хоккейные термины на русском, так что на самом деле это не такая уж большая проблема, — сказал Дэй в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.