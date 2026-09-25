Никитин коротко высказался о разгромной победе ЦСКА над «Ладой»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин дал короткий комментарий после победы над «Ладой» (5:0) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

«Довольны победой, едем домой. Длительная поездка была», — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА.

Армейцы провели пять матчей в этой выездной серии и во всех играх одержали победу. На данный момент ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 12 очков после девяти встреч. «Лада» располагается на 10-й строчке Запада с пятью очками в девяти матчах.

Следующую игру ЦСКА проведёт дома со СКА 29 сентября.