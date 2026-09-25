15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никитин коротко высказался о разгромной победе ЦСКА над «Ладой»

Никитин коротко высказался о разгромной победе ЦСКА над «Ладой»
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин дал короткий комментарий после победы над «Ладой» (5:0) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2026, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
0 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Гурьянов (Бучельников, Нестеров) – 27:42 (5x5)     0:2 Соркин (Хайруллин, Замула) – 30:57 (5x4)     0:3 Полтапов (Хэмилтон) – 37:13 (5x5)     0:4 Полтапов (Хайруллин, Соркин) – 46:04 (5x5)     0:5 Зернов (Дроздов, Коттон) – 48:59 (5x5)    

«Довольны победой, едем домой. Длительная поездка была», — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА.

Армейцы провели пять матчей в этой выездной серии и во всех играх одержали победу. На данный момент ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 12 очков после девяти встреч. «Лада» располагается на 10-й строчке Запада с пятью очками в девяти матчах.

Следующую игру ЦСКА проведёт дома со СКА 29 сентября.

Материалы по теме
Видео
ЦСКА всухую разгромил «Ладу» и продлил серию побед до пяти матчей