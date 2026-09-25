«Соперник просто был на конёк быстрее». Главный тренер «Лады» Зубов — о поражении от ЦСКА

Главный тренер «Лады» Павел Зубов прокомментировал поражение от ЦСКА (0:5) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

– По броскам, по вбрасываниям проигрываем. Хотя по пройденной дистанции мы лидировали в сегодняшней игре и по времени владения шайбой были прилично впереди. Только чем мы занимаемся с этой шайбой – непонятно. Соперник просто сегодня был на конёк быстрее. Но у нас на одно действие было минимум два действия соперника.

Противостояли мощной команде. Наша молодая оборона тяжело выходила из-под такого прессинга, справлялась с навалом на ворота. Ну и, конечно, учудили в двух моментах.

– Какой момент в игре стал переломным?

– Третий период – вот это второе удаление и второй гол. Сегодня было собрание с защитниками, основательное. Объяснили им, что нам сейчас не нужны атаку