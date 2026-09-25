20-летний Селебрини стал капитаном «Сан-Хосе»

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини назначен капитаном клуба, сообщает пресс-служба «акул» в социальной сети Х. 20-летний форвард стал 14-м капитаном в истории «Шаркс».

С этим назначением хоккеиста поздравил легендарный экс-нападающий «Сан-Хосе» Джо Торнтон. Он вручил Маклину джерси с капитанской нашивкой и сказал: «С удовольствием представляю капитана «Сан-Хосе Шаркс». Я знаю, сколько этот парень значит для всех вас в этой комнате. Маклин, мой друг». После чего вся команда поздравила Селебрини.

«Поздравляю, это заслуженно. Твоя упорная работа, то, как ты ведёшь команду за собой. Просто наблюдаю за тобой в тренировочном лагере, где ты работаешь в две смены, но при этом ты помогаешь группе, так что это заслуженная честь», — добавил генеральный менеджер клуба Майк Грир.

Отметим, что Селебрини стал самым молодым капитаном в истории «Шаркс» и седьмым самым молодым – в истории НХЛ.

В прошлом сезоне 20-летний хоккеист побил рекорд «Сан-Хосе» по очкам за сезон — 115 (45+70).