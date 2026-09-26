Американский защитник «Барыса»: люди в Астане постоянно здороваются, очень дружелюбные

Защитник «Барыса» Логан Дэй ответил, чем отличается атмосфера на стадионах в Астане и Челябинске, а также рассказал, что люди в Казахстане очень дружелюбные. Напомним, ранее игрок выступал за «Трактор».

— Вы не раз отмечали тёплую поддержку челябинских болельщиков. В Астане атмосфера отличается?

— Думаю, во всей лиге очень активные болельщики. У нас получился хороший старт в Астане, поэтому уверен, что болельщики будут поддерживать нас. Надеюсь, продолжим дальше их радовать, а они, в свою очередь, будут ходить на матчи.

— На улицах в Астане уже узнают?

— Да, люди постоянно здороваются. Все очень дружелюбны. Во время тренировок все находятся за пределами катка в ожидании фотографий и автографов, всегда интересно общаться с болельщиками. Здорово видеть их часто.

— Успели уже познакомиться с новым городом? Астана – довольно современная столица.

— На самом деле, пока мало что смогли сделать из-за тренировочного лагеря, а затем были в разъездах. Но смогли посмотреть другую, более старую часть города, там очень мило. У нас там появились любимые рестораны, пока всё замечательно, — сказал Дэй в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.