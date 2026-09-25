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«Нью-Джерси» отправил Антона Силаева в АХЛ

«Нью-Джерси» отправил Антона Силаева в АХЛ
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«Нью-Джерси Дэвилз» отправил российского защитника Антона Силаева в «Ютику Кометс» из АХЛ. Об этом сообщает пресс-служба «дьяволов». Напомним, игрок перешёл в «Нью-Джерси» 1 июня, подписав контракт новичка на три года.

В прошлом сезоне 20-летний защитник провёл 61 матч в регулярном чемпионате КХЛ за «Торпедо», набрав 3 (1+2) очка при показателе полезности «+1». В плей-офф на его счету две результативные передачи в 10 играх при показателе полезности «-2».

Всего Силаев сыграл 206 встреч в КХЛ, забросил шесть шайб и сделал 24 ассиста. Антон был выбран «Нью-Джерси» в первом раунде под общим 10-м номером на драфте НХЛ 2024 года.

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