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«Нравится мятная, но пойдёт всё». Американец из «Барыса» — о страсти к жвачке

«Нравится мятная, но пойдёт всё». Американец из «Барыса» — о страсти к жвачке
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Защитник «Барыса» Логан Дэй рассказал о своей любви к жевательной резинке и назвал свой любимый вкус.

— У вас в «Тракторе» было смешное прозвище – Мистер бабл-гам. Вы говорили, что можете жевать восемь жвачек за матч. А с каким вкусом больше любите?
— Больше всего мне нравится мятная жвачка. Но пойдёт и всё, что попадается в руки, это не имеет большого значения.

— Вообще неожиданный для меня факт. Тренеры никогда не запрещали жевать жвачки во время матча?
— Нет, никто не запрещал. Тебе позволено делать всё, что хочешь, если ты не задыхаешься, — сказал Дэй в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Логаном Дэем читайте на «Чемпионате»:
«Безумие, что россияне не могут играть за сборную». Интервью с американцем из «Барыса»
Эксклюзив
«Безумие, что россияне не могут играть за сборную». Интервью с американцем из «Барыса»
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