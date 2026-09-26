«Нравится мятная, но пойдёт всё». Американец из «Барыса» — о страсти к жвачке

Защитник «Барыса» Логан Дэй рассказал о своей любви к жевательной резинке и назвал свой любимый вкус.

— У вас в «Тракторе» было смешное прозвище – Мистер бабл-гам. Вы говорили, что можете жевать восемь жвачек за матч. А с каким вкусом больше любите?

— Больше всего мне нравится мятная жвачка. Но пойдёт и всё, что попадается в руки, это не имеет большого значения.

— Вообще неожиданный для меня факт. Тренеры никогда не запрещали жевать жвачки во время матча?

— Нет, никто не запрещал. Тебе позволено делать всё, что хочешь, если ты не задыхаешься, — сказал Дэй в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.