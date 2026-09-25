Селебрини из «Сан-Хосе» стал шестым самым молодым капитаном в истории НХЛ

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини стал шестым самым молодым капитаном в истории Национальной хоккейной лиги. Сегодня, 25 сентября, «акулы» объявили о новом статусе игрока.

Раньше всех капитанскую нашивку получил нападающий Коннор Макдэвид в «Эдмонтон Ойлерз» в возрасте 19 лет 266 дней. На второй строчке находится форвард Габриэль Ландеског («Колорадо Эвеланш», 19 лет 286 дней). Замыкает тройку нападающий Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз» (19 лет 297 дней).

Четвёртое место занимает Венсан Лекавалье («Тампа-Бэй Лайтнинг», 19 лет 315 дней). Следом идёт форвард Джонатан Тэйвз («Чикаго Блэкхоукс», 20 лет 80 дней). Селебрини в возрасте 20 лет 104 дней стал шестым в данном рейтинге.