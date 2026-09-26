15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-игрок «Трактора» поделился мнением, почему челябинцам сейчас тяжело

Экс-игрок «Трактора» поделился мнением, почему челябинцам сейчас тяжело
Комментарии

Защитник «Барыса» Логан Дэй, который ранее выступал за «Трактор», высказался о неудачном старте челябинского клуба в сезоне-2026/2027.

— С вашей бывшей командой вы доходили до финала Кубка Гагарина. Не удивил ли быстрый отъезд Бенуа Гру?
— Пожалуй, нет. Для меня всегда честь – иметь возможность играть в финале. Это значит, что ты в отличной команде. У нас был там прекрасный коллектив, я не мог и мечтать о лучшей возможности. Благодарен за всё, что они сделали для меня и моей семьи, но мы перешли к следующей главе.

— Успеваете смотреть игры других команд, в том числе и челябинцев?
— Пока у меня мало времени. Нет возможности сейчас смотреть что-то долго.

— Как думаете, почему у «Трактора» выдался неудачный старт?
— Думаю, в этом году у них очень сильно поменялся состав, много новых лиц. Это сложная лига, поэтому нужно действительно уметь хорошо играть с самого начала. Уверен, они разберутся с этим и будут конкурентоспособны. Когда в команде много новичков, трудно показывать результат сразу, желаю им всего наилучшего, — сказал Дэй в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Логаном Дэем читайте на «Чемпионате»:
«Безумие, что россияне не могут играть за сборную». Интервью с американцем из «Барыса»
Эксклюзив
«Безумие, что россияне не могут играть за сборную». Интервью с американцем из «Барыса»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android