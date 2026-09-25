Результаты матчей КХЛ на 25 сентября 2026 года

Сегодня, 25 сентября, прошли очередные матчи регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего состоялись три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты игр КХЛ на 25 сентября 2026 года:

«Амур» — «Локомотив» — 3:1;

«Трактор» — СКА — 3:4;

«Лада» — ЦСКА — 0:5.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Локомотив» с 14 очками после девяти игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набрав 13 очков в восьми матчах.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 встреч.