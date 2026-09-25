Результаты матчей ВХЛ на 25 сентября 2026 года

Сегодня, 25 сентября, состоялись шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
Результаты встреч ВХЛ на 25 сентября 2026 года:
«Металлург» Нк – «Омские Крылья» — 1:2 ОТ;
«Динамо-Алтай» – «Зауралье» — 2:3 ОТ;
«Барс» – «Молот» — 0:4;
«Буран» – ХК «Норильск» — 2:3;
АКМ – «Кристалл» — 7:2;
ХК «Калуга» – «Дизель» — 2:3 Б.
На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Нефтяник», набравший 14 очков в восьми матчах. Второе место занимает АКМ с 13 очками после восьми встреч. Тройку замыкает «Молот» (12 очков в восьми играх).
В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному – в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 встреч. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.