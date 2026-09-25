Результаты матчей МХЛ на 25 сентября 2026 года

Сегодня, 25 сентября, прошли три матча OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня МХЛ.

Результаты встреч МХЛ на 25 сентября 2026 года:

«Сахалинские Акулы» — «Тайфун» — 1:2 Б;

МХК «Спартак» — «Динамо-Шинник» — 6:2;

«Чайка» — «Толпар» — 1:2.

Таблицу «Золотого» дивизиона Западной конференции возглавляет «Локо» с 10 очками после шести игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Сибирские Снайперы», набравшие девять очков после пяти матчей.

Регулярный чемпионат Молодёжной хоккейной лиги продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 – на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют встречи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.