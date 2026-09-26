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Американский защитник «Барыса»: Овечкин — потрясающий. Надеюсь, сможет играть вечно

Американский защитник «Барыса»: Овечкин — потрясающий. Надеюсь, сможет играть вечно
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Защитник «Барыса» Логан Дэй выразил надежду, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет ещё долго играть.

— До «Трактора» вы играли в Северной Америке. Так как были в системе «Вашингтона», пересекались с Александром Овечкиным. Верите, что он побьёт ещё один рекорд Гретцки?
— О, это потрясающий человек. Понятия не имею, но надеюсь, что он сможет играть вечно и забить 1000 голов в лиге. Конечно, время неумолимо, оно не щадит людей. Слышал, что он, возможно, приедет сюда в последний раз перед завершением карьеры. Если так и произойдёт, для меня будет честью сыграть против Овечкина здесь, просто пожелаю ему всего наилучшего и крепкого здоровья, — сказал Дэй в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Логаном Дэем читайте на «Чемпионате»:
«Безумие, что россияне не могут играть за сборную». Интервью с американцем из «Барыса»
Эксклюзив
«Безумие, что россияне не могут играть за сборную». Интервью с американцем из «Барыса»
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