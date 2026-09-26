Американец из «Барыса: надеюсь, Россия вернётся. Безумие, что она не играет

Защитник «Барыса» Логан Дэй назвал безумием тот факт, что сборная России не участвует в международных соревнованиях.

— Не расстраивает ли, что сборной России нет на международных соревнованиях?

— Надеюсь, России разрешат вернуться на международные турниры. Если Россия вернётся с чемпионата мира среди юниоров, уже будет хорошо. Ведь это одна из лучших хоккейных стран. Будет классно снова увидеть российскую атрибутику, но не могу сказать, что меня это расстраивает, потому что я не участвую в международных соревнованиях.

Российские игроки очень сильны, есть Кучеров, Малкин, Овечкин, крутые вратари, Василевский, Шестёркин. Безумие, что они не могут играть за сборную, но я думаю, что через четыре года мы сможем увидеть российских звёзд, а мир будет очень рад их возвращению, — сказал Дэй в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.