Американский игрок «Барыса»: на публике люди в России консервативнее, наедине они весёлые

Защитник «Барыса» Логан Дэй ответил, чем русские отличаются от американцев и отметил, что в России люди более консервативные на публике, а в личном общении — беззаботные и весёлые.

— А чисто по характеру между русскими и американцами есть общее? Ник Меркли сказал, что в России меньше улыбаются…

— Да, здесь немного темнее и холоднее, но у меня много друзей из России, которых я вижу улыбающимися каждый день. Просто, наверное, на публике люди здесь немного консервативнее, если же ты с ними наедине, они такие же беззаботные и весёлые, как и мы. У нас много общего, но в то же время мы и совершенно разные. Просто другая культура, другой образ жизни. Мне нравится и то, и другое, сталкиваюсь с этим каждый год. Если у вас когда-нибудь выпадет шанс поехать в США, определённо стоит побывать и самим увидеть разницу в культуре и людях, — сказал Дэй в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.