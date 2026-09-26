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Американский игрок «Барыса»: на публике люди в России консервативнее, наедине они весёлые

Американский игрок «Барыса»: на публике люди в России консервативнее, наедине они весёлые
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Защитник «Барыса» Логан Дэй ответил, чем русские отличаются от американцев и отметил, что в России люди более консервативные на публике, а в личном общении — беззаботные и весёлые.

— А чисто по характеру между русскими и американцами есть общее? Ник Меркли сказал, что в России меньше улыбаются…
— Да, здесь немного темнее и холоднее, но у меня много друзей из России, которых я вижу улыбающимися каждый день. Просто, наверное, на публике люди здесь немного консервативнее, если же ты с ними наедине, они такие же беззаботные и весёлые, как и мы. У нас много общего, но в то же время мы и совершенно разные. Просто другая культура, другой образ жизни. Мне нравится и то, и другое, сталкиваюсь с этим каждый год. Если у вас когда-нибудь выпадет шанс поехать в США, определённо стоит побывать и самим увидеть разницу в культуре и людях, — сказал Дэй в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Логаном Дэем читайте на «Чемпионате»:
«Безумие, что россияне не могут играть за сборную». Интервью с американцем из «Барыса»
Эксклюзив
«Безумие, что россияне не могут играть за сборную». Интервью с американцем из «Барыса»
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