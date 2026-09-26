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Дэй: иногда кажется, что уже понимаю русский. А потом переходят на казахский — и тяжело

Дэй: иногда кажется, что уже понимаю русский. А потом переходят на казахский — и тяжело
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Защитник «Барыса» Логан Дэй рассказал о своём прогрессе в изучении русского языка и ответил, понимает ли казахский.

— Перед интервью вы поприветствовали меня на русском. Как у вас дела с изучением языка?
— Немного понимаю, пока в целом лучше понимаю, чем говорю. Но каждый день стараюсь разговаривать с местными ребятами, они нам помогают. Это классно, что на третий сезон могу слушать разговоры и немного улавливать, что происходит, что говорят люди.

— В Казахстане все местные ребята знают русский, но всё же, быть может, научили уже каким-то словам на казахском?
— У нас в раздевалке говорят и на русском, и на казахском, и на английском. Иногда бывает сложно, когда кто-то говорит на русском, мне кажется, что уже понимаю, а потом человек переходит на казахский — и становится очень сложно (улыбается), — сказал Дэй в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Логаном Дэем читайте на «Чемпионате»:
«Безумие, что россияне не могут играть за сборную». Интервью с американцем из «Барыса»
Эксклюзив
«Безумие, что россияне не могут играть за сборную». Интервью с американцем из «Барыса»
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