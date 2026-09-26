Дэй: иногда кажется, что уже понимаю русский. А потом переходят на казахский — и тяжело

Защитник «Барыса» Логан Дэй рассказал о своём прогрессе в изучении русского языка и ответил, понимает ли казахский.

— Перед интервью вы поприветствовали меня на русском. Как у вас дела с изучением языка?

— Немного понимаю, пока в целом лучше понимаю, чем говорю. Но каждый день стараюсь разговаривать с местными ребятами, они нам помогают. Это классно, что на третий сезон могу слушать разговоры и немного улавливать, что происходит, что говорят люди.

— В Казахстане все местные ребята знают русский, но всё же, быть может, научили уже каким-то словам на казахском?

— У нас в раздевалке говорят и на русском, и на казахском, и на английском. Иногда бывает сложно, когда кто-то говорит на русском, мне кажется, что уже понимаю, а потом человек переходит на казахский — и становится очень сложно (улыбается), — сказал Дэй в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.