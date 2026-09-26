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«Вашингтон» выставил российского форварда Богдана Тринеева на драфт отказов

«Вашингтон» выставил российского форварда Богдана Тринеева на драфт отказов
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«Вашингтон Кэпиталз» поместил на драфт отказов четверых игроков. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

В список вошли российский нападающий Богдан Тринеев, форвард Джош Данн, защитник Джейкоб Макдональд и голкипер Митчелл Гибсон.

У всех хоккеистов действуют контракты с клубом. По правилам НХЛ любой клуб лиги может забрать их в течение 24 часов. В случае если за сутки никто не заявит права на спортсменов, они продолжат карьеру в фарм-клубе «Херши Беарз», выступающем в АХЛ.

Россиянину 24 года. Он был выбран «Вашингтоном» в четвёртом раунде драфта‑2020 под общим 117‑м номером. Тринеев заключил полноценное соглашение с «Кэпиталз» в 2022 году. В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2025/2026 он выходил на лёд в двух матчах и не набрал очков. 24 января этого года на официальном сайте клуба объявили о продлении контракта с Богданом ещё на два сезона.

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