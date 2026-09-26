Российский защитник «Айлендерс» вернулся в строй после тяжёлой травмы плеча

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов восстановился после продолжительного лечения и сможет принять участие в стартовых матчах регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

«Я ждал возвращения целый год. Вы понимаете? Сейчас я просто в восторге от того, что сыграю после травмы. Для меня важно снова почувствовать, как это — играть в хоккей и быть частью команды», — приводит слова Романова официальный сайт НХЛ.

Романов пропустил официальные игры с 19 ноября 2025 года из-за травмы правого плеча, потребовавшей хирургического вмешательства. У 26-летнего хоккеиста контракт до 2033 года со средней зарплатой $ 6,25 млн. В сезоне-2025/2026 Романов из-за травм провёл лишь 15 игр и отдал один голевой пас. Всего в НХЛ игрок обороны провёл 369 матчей, где набрал 84 (17+67) очка.

Сезон-2025/2026 для «Нью-Йорк Айлендерс» начнётся 30 сентября выездной встречей с «Торонто Мэйпл Лифс». Защитник выступает за клуб с 2022 года.