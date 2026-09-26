Расписание матчей КХЛ на 26 сентября 2026 года

Сегодня, 26 сентября, продолжится 19-й сезон Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Всего состоится шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 26 сентября 2026 года (время московское):

11:00. «Барыс» – «Нефтехимик»;

14:30. «Металлург» Мг – «Ак Барс»;

17:00. «Шанхайские Драконы» – «Динамо» Мн;

17:00. «Динамо» М – «Салават Юлаев»;

17:00. «Северсталь» – ХК «Сочи»;

17:00. «Спартак» – «Автомобилист».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Напомним, действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».