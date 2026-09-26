Расписание матчей ВХЛ на 26 сентября 2026 года
Сегодня, 26 сентября, пройдут два матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
Расписание матчей ВХЛ на 26 сентября 2026 года (время московское):
11:00. «Южный Урал» – ЦСК ВВС;
17:00. «Химик» – «Горняк-УГМК».
На сегодняшний день первое место в турнирной таблице занимает «Нефтяник» с 14 очками.
В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.
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