«Металлург» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 14:30 мск
Сегодня, 26 сентября, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Металлург» примет казанский «Ак Барс». Встреча начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
«Металлург» и «Ак Барс» занимают первое и второе места в турнирной таблице Восточной конференции соответственно, набрав по 13 очков.
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф прой