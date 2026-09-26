15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Металлург — Спартак: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2026/2027 началась

«Металлург» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ началась
Комментарии

Сегодня, 26 сентября, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Металлург» принимает казанский «Ак Барс». Встреча началась в 14:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2026, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 Семёнов (Терехов, Яруллин) – 18:11 (5x5)     1:1 Минулин (Сиряцкий, Хабаров) – 45:32 (5x5)     2:1 Вовченко (Орехов, Тодд) – 48:49 (5x5)    

«Металлург» и «Ак Барс» занимают первое и второе места в турнирной таблице Восточной конференции соответственно, набрав по 13 очков.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» дважды отыгрался и одержал победу над «Сибирью» по буллитам
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android