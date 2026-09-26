«Металлург» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ началась

Сегодня, 26 сентября, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Металлург» принимает казанский «Ак Барс». Встреча началась в 14:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

«Металлург» и «Ак Барс» занимают первое и второе места в турнирной таблице Восточной конференции соответственно, набрав по 13 очков.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.