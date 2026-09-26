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Динамо М — Салават Юлаев: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2026/2027 началась

«Динамо» М — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ началась
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Сегодня, 26 сентября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местное «Динамо» играет с уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча началась в 17:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ремпал (Жаровский, Щербаков) – 12:14 (5x5)     0:2 Варлов (Ефремов) – 22:22 (5x5)     1:2 Бондарь (Меликов, Пыленков) – 22:44 (5x5)     1:3 Броссо (Ремпал, Зоркин) – 59:44 (en)    

Московская команда с 10 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» располагается на пятой строчке в таблице Востока.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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