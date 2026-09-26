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Спартак — Автомобилист: во сколько начало матча КХЛ сезона-2026/2027, где смотреть прямую трансляцию, 26 сентября 2026

«Спартак» — «Автомобилист»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 26 сентября, в Москве пройдёт матч 19-го сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги между местным «Спартаком» и «Автомобилистом». Встреча состоится на стадионе «Мегаспорт» и начнётся в 17:00 мск. В прямом эфире игру покажет Кинопоиск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» с 11 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» занимает девятое место в таблице Востока с шестью очками.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 начал