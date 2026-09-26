«Спартак» — «Автомобилист»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 26 сентября, в Москве пройдёт матч 19-го сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги между местным «Спартаком» и «Автомобилистом». Встреча состоится на стадионе «Мегаспорт» и начнётся в 17:00 мск. В прямом эфире игру покажет Кинопоиск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК Спартак Москва Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Спартак» с 11 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» занимает девятое место в таблице Востока с шестью очками.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 начал