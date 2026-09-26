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Спартак — Автомобилист: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2026/2027 началась

«Спартак» — «Автомобилист»: онлайн-трансляция матча КХЛ началась
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Сегодня, 26 сентября, в Москве проходит матч 19-го сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги между местным «Спартаком» и «Автомобилистом». Встреча проходит на стадионе «Мегаспорт» и началась в 17:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Денежкин – 11:02 (5x5)     0:2 Черников (Бусыгин, Горбунов) – 26:15 (5x5)     1:2 Филин (Райлли, Мансуров) – 44:40 (5x5)     2:2 Филин – 47:02 (5x5)     2:3 Карпухин (Денежкин, Черников) – 55:01 (5x5)     2:4 Спронг (Карпухин, Кадейкин) – 59:42 (en)    

«Спартак» с 11 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» занимает девятое место в таблице Востока, записав в свой актив шесть очков.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 начался 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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