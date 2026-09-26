«Спартак» — «Автомобилист»: онлайн-трансляция матча КХЛ началась

Сегодня, 26 сентября, в Москве проходит матч 19-го сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги между местным «Спартаком» и «Автомобилистом». Встреча проходит на стадионе «Мегаспорт» и началась в 17:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

«Спартак» с 11 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» занимает девятое место в таблице Востока, записав в свой актив шесть очков.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 начался 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года.