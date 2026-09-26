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«Тампа» обменяла 31-летнего шведского вратаря в «Оттаву»

«Тампа» обменяла 31-летнего шведского вратаря в «Оттаву»
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«Тампа-Бэй Лайтнинг» обменяла 31-летнего шведского вратаря Юнаса Юханссона в «Оттаву Сенаторз» на будущую компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба «молний». У голкипера остался один год действия контракта с кэпхитом $ 1,25 млн.

В течение трёх последних сезонов он был сменщиком Андрея Василевского в «Лайтнинг». В прошлом сезоне Юханссон в регулярном чемпионате НХЛ провёл 25 матчей, где одержал 11 побед с 88,4% отражённых бросков и при коэффициенте надёжности 3,29.

Отметим, ранее российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский вошёл в топ-40 лучших игроков НХЛ по версии портала Sportsnet.

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