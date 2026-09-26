Бронзовый призёр Олимпийских игр рассказал, чем уникален форвард «Вашингтона» Овечкин

Бронзовый призёр Олимпийских игр Сергей Самсонов рассказал об уникальной черте российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и прокомментировал тот факт, что он пропустил несколько предсезонных игр.

«Александр уникален тем, что вкатывается после перерыва очень быстро. Он опытный игрок, наверняка сам знает, что ему нужно, а что нет, где добавить, где себя отпустить.

Нельзя говорить, что предсезонные встречи не имеют особого значения. Они значение имеют, но сколько бы предсезонных матчей ни было, первые две-три недели хоккей таков, что он не на уровне чемпионата. В первых играх ребята вкатываются в сезон. Учитывая, сколько они работают летом, игроки приходят в команды даже не в хорошей, а в отличной форме», — цитирует Самсонова ТАСС.