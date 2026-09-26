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Форвард «Авангарда» Ливо ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства

Форвард «Авангарда» Ливо ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства
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Канадский нападающий омского «Авангарда» Джош Ливо ответил на вопрос, заинтересован ли он в получении российского паспорта.

— Не задумывались о российском гражданстве? Российские хоккеисты в НХЛ иногда получают гражданство США или Канады — в том числе потому, что так удобнее жить и путешествовать.
— Не знаю. Кажется, об этом говорили, когда я играл в Уфе, но потом меня оттуда уволили, и на этом всё закончилось. С тех пор этот вопрос больше особо не возникал. Сейчас я просто сосредоточен на хоккее. Вот и всё, — приводит слова Ливо «Матч ТВ».

Всего в КХЛ Ливо провёл 197 матчей и набрал 218 (102+116) очков.

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