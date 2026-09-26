Гендиректор «Салавата Юлаева» Баширов победил на выборах в горсовет Уфы

В Башкортостане состоялись выборы в городской совет Уфы, сообщает ЦИК республики. Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов, представляющий округ № 16 (Советский район), получил 62,27% голосов избирателей. Он будет совмещать работу в хоккейном клубе с должностью в горсовете. Весной политик выиграл праймериз «Единой России».

По итогам выборов партия власти заработала 64,4% голосов, ЛДПР – 14,54%, КПРФ – 11,38%, «Справедливая Россия» – 4,53%, «Новые люди» – 4,18%. С самым высоким показателем среди кандидатов победил Сергей Бубличенко из «Единой России» (75,35%).

Напомним, Баширов возглавляет структуру хоккейного клуба с июля 2021 года.