Кравчук: уверенный старт позволит СКА стряхнуть с себя лишнее давление

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук высказался об игре СКА в новом сезоне КХЛ.

— Нельзя не отметить, что и по заброшенным шайбам, и по потерянным очкам лидер сезона – СКА. От Санкт-Петербурга, как и от «Динамо», летом тоже были высокие ожидания – пока они оправдываются.

— За счёт чего?

— СКА удалась мощная селекция. Она была даже не точечной, а многоточечной – по многим позициям, на две новые пятёрки. Новые игроки быстро набирают ход, в том числе те, кто приехал из АХЛ. Значит, эффективно срабатывает штаб Игоря Ларионова. В прошлом сезоне у СКА не всё получилось, произошли перемены в этом штабе. Результат — видим.

— СКА по-прежнему много пропускает – больше двух шайб за игру, но при этом стал забивать значительно больше – три с половиной. Это работа тренера по нападающим Вадима Епанчинцева?

— Епанчинцев в своё время работал главным тренером в нескольких командах КХЛ, но перестроиться на роль помощника способен не каждый. Думаю, в первую очередь он добавил, если хотите, глубины на тренерской скамейке, по-новому взглянул на линию атаки, на действия нападающих. Не сомневаюсь, что этой глубины добавил и Борис Миронов, который выстраивает оборону, у которого тоже свой тренерский взгляд.

Рад за Игоря Ларионова, за его новый штаб. Уверенный старт позволит СКА стряхнуть с себя лишнее давление, на данном отрезке сезона это самое важное, — цитирует Кравчука Russia-Hockey.