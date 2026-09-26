Самсонов: Овечкину в силу возраста будет тяжело забросить 50 шайб в сезоне НХЛ

Бывший форвард ряда клубов НХЛ бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов поделился ожиданиями от результативности российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Самсонов заявил, что Овечкину по силам превзойти рекорд Горди Хоу, который в возрасте 41 года в сезоне-1969/1970 забил 31 гол.

«Что касается отметки в 50 шайб, думаю, для Александра сделать это будет тяжеловато. Всё же надо реально смотреть на возраст, плюс команда перезагрузилась. С добавлением новичков команда в какой-то степени стала ровнее в плане состава. Возможно, не всем в «Вашингтоне» хватит игрового времени.

Если опираться на статистику за последние годы, возраст есть возраст, но бросок Александра никуда не денется. Это реально будет сделать, если он получит возможность чуть больше шайб забить в большинстве. Что бы ни говорили, Александр остаётся на своём уровне как снайпер. Если посмотреть на цифры, в равных составах в прошлом сезоне он забил больше, чем Кирилл Капризов, Джек Айкел, которые сейчас находятся на самом высоком уровне», — цитирует Самсонова ТАСС.