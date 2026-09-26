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Защитник «Автомобилиста»: не самые удачные игры давят, но стараемся не обращать внимания

Защитник «Автомобилиста»: не самые удачные игры давят, но стараемся не обращать внимания
Комментарии

Защитник «Автомобилиста» Илья Карпухин поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком».

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Начинаем всё с чистого листа, всё заново, всё по новой. Новый день, новая игра, новые возможности. Нужно максимально упростить игру и делать правильные простые вещи лучше, чем соперник.

— Череда не самых удачных игр как-то давит?
— Давит, но стараемся на это не обращать внимания и не нести прошлый негативный опыт в новый день, в новую игру – то есть стараемся начинать новый день, новую игру с чистого листа и не зацикливаться на ошибках