КХЛ оштрафовала форварда «Авангарда» Долженкова и защитника «Автомобилиста» Клэга

Континентальная хоккейная лига оштрафовала нападающего «Авангарда» Кирилла Долженкова и защитника «Автомобилиста» Кейла Клэга, сообщает пресс-служба КХЛ.

«Спартак» – «Авангард». На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Авангарда» Кирилла Долженкова наказание по п. 1.10.1 ст. 29 дисциплинарного регламента КХЛ (толчок клюшкой) и подвергнуть его денежному штрафу».

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«Северсталь» – «Автомобилист». На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Автомобилиста» Кейла Клэга наказание по п. 1.10.1 ст. 29 дисциплинарного регламента КХЛ (толчок клюшкой) и подвергнуть его денежному штрафу», — сказано в сообщении КХЛ.