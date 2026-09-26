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КХЛ оштрафовала форварда «Авангарда» Долженкова и защитника «Автомобилиста» Клэга

КХЛ оштрафовала форварда «Авангарда» Долженкова и защитника «Автомобилиста» Клэга
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Континентальная хоккейная лига оштрафовала нападающего «Авангарда» Кирилла Долженкова и защитника «Автомобилиста» Кейла Клэга, сообщает пресс-служба КХЛ.

«Спартак» – «Авангард». На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Авангарда» Кирилла Долженкова наказание по п. 1.10.1 ст. 29 дисциплинарного регламента КХЛ (толчок клюшкой) и подвергнуть его денежному штрафу».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Северсталь» – «Автомобилист». На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Автомобилиста» Кейла Клэга наказание по п. 1.10.1 ст. 29 дисциплинарного регламента КХЛ (толчок клюшкой) и подвергнуть его денежному штрафу», — сказано в сообщении КХЛ.

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