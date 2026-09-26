«Шикарный город, но Москва лучше». Никита Новиков — о жизни в Лос-Анджелесе

Защитник московского «Динамо» Никита Новиков поделился впечатлениями от проживания в Лос-Анджелесе.

«Шикарный город с отличными условиями во всём. После тихого Рочестера это было что-то крайне новое. Отличная погода, хорошие пляжи, океан под боком. Арена была очень близко. Единственный минус — всё крайне дорого, но, думаю, оно стоит того. Кажется, это один из лучших городов, где я когда-либо был, но Москва для меня всё же будет получше. Если тут ещё погода будет, как в Лос-Анджелесе, то вообще идеально», — приводит слова Новикова «Советский спорт».

Ранее Новиков высказался о жизни в США. Три последних сезона он выступал за фарм-клуб «Баффало Сэйбрз» в АХЛ.