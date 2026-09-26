«Выступление быдловатого человека». Марк Верба — о пресс-конференциях Андрея Разина

Бывший форвард клубов КХЛ Марк Верба раскритиковал поведение главного тренера «Металлурга» Андрея Разина на пресс-конференциях.

«Сильный ли тренер Разин? Однозначно. Даёт ли результат Разин? 100%. Но его поведение в большинстве своём на пресс-конференциях выглядит так, что в какой-то момент Андрей Владимирович просто надел корону на голову, оторвался от земли и сейчас немножко не видит берегов. И если он пытается создать инфоповод, тем самым каким-то образом притянуть внимание к своей персоне, то делает он это как-то низкопробно, выглядит это как выступление такого немножко быдловатого человека, который каким-то образом пытается упрекнуть во всём всех вокруг.

Поэтому я не совсем понимаю, зачем он себя так ведёт по отношению к своим хоккеистам. И самый главный выпад, который меня немножко так коробит, — это вот эти фразы: «В же не знаете, что происходит за закрытыми дверями». Но а есть люди, которые знают, что там происходит. И в этом ракурсе он выглядит не лучше, чем так, как он выглядит на пресс-конференции, а даже хуже. Ну зачем это делать? Я не понимаю совсем», — сказал Верба в видео на You-Tube-канале «ЛЁД».