«Нам надо научиться выигрывать». Михаил Григоренко — о неудачном старте «Трактора»

Нападающий «Трактора» Михаил Григоренко подвёл итоги первой домашней серии сезона. Челябинская команда уступила СКА (3:4) и проиграла в трёх матчах из четырёх.

— В чём, на ваш взгляд, главные причины поражения от СКА?

— Пропустили ненужные шайбы, при счёте 1:4 тяжело отыгрываться.

— Реализация моментов — это проблема «Трактора»?

— Да, соглашусь.

— В чём причины этого?

— Есть причины, не буду называть. Много факторов. Надеемся подтянуть этот компонент.

— Как оцените домашнюю серию «Трактора»? Три поражения в четырёх матчах, хотя при небольшом преимуществе соперников в счёте.

— Неплохо играли, всё было близко. Но хорошо играть и выигрывать – это две разные вещи. Нам надо научиться выигрывать. Тренерский штаб посмотрит видео и подскажет нам.

— От опытных игроков, в том числе от вас лично, ждут намного большего. Чего пока не хватает в вашей игре?

— Голов не хватает. Здесь много нюансов. Надо продолжать работать.

— Можно ли ожидать положительных изменений в выездной серии?

— На данный момент все стараются, пытаются исполнять установку тренера. Надеемся, что на выезде получится изменить ситуацию, — цитирует Григоренко «РБ Спорт».