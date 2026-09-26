15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нам надо научиться выигрывать». Михаил Григоренко — о неудачном старте «Трактора»

«Нам надо научиться выигрывать». Михаил Григоренко — о неудачном старте «Трактора»
Комментарии

Нападающий «Трактора» Михаил Григоренко подвёл итоги первой домашней серии сезона. Челябинская команда уступила СКА (3:4) и проиграла в трёх матчах из четырёх.

— В чём, на ваш взгляд, главные причины поражения от СКА?
— Пропустили ненужные шайбы, при счёте 1:4 тяжело отыгрываться.

— Реализация моментов — это проблема «Трактора»?
— Да, соглашусь.

— В чём причины этого?
— Есть причины, не буду называть. Много факторов. Надеемся подтянуть этот компонент.

— Как оцените домашнюю серию «Трактора»? Три поражения в четырёх матчах, хотя при небольшом преимуществе соперников в счёте.
— Неплохо играли, всё было близко. Но хорошо играть и выигрывать – это две разные вещи. Нам надо научиться выигрывать. Тренерский штаб посмотрит видео и подскажет нам.

— От опытных игроков, в том числе от вас лично, ждут намного большего. Чего пока не хватает в вашей игре?
— Голов не хватает. Здесь много нюансов. Надо продолжать работать.

— Можно ли ожидать положительных изменений в выездной серии?
— На данный момент все стараются, пытаются исполнять установку тренера. Надеемся, что на выезде получится изменить ситуацию, — цитирует Григоренко «РБ Спорт».

Материалы по теме
Гордон — о поражении «Трактора»: если вынесем за скобки итоговый счёт, было много хорошего