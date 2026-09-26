Главный тренер «Нефтехимика» оценил победный матч с «Барысом»

Главный тренер « Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал победу над «Барысом» (6:3) в Астане.

«Когда брали интервью перед игрой, я сказал, что матч ожидается интересным, обоюдоострым – он таким и получился. Было много моментов с обеих сторон, много забитых шайб. Наша команда сыграла здорово, особенно второй период, реализовала свои моменты, большинство и меньшинство. В третьем периоде, конечно, противник добавил, перешёл на три звена, удалось нас напрячь. Ребята правильно отреагировали, вторую половину третьего периода отыграли правильно.

Готовились ли к игре с лидерами соперника? Ничего специально не готовили, мы никогда не играем персонально, стараемся действовать от себя. Понятно, что мы соперника смотрим, изучаем какие-то моменты. Знаем