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Главный тренер «Нефтехимика» оценил победный матч с «Барысом»

Главный тренер «Нефтехимика» оценил победный матч с «Барысом»
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Главный тренер « Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал победу над «Барысом» (6:3) в Астане.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2026, суббота. 11:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 6
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Жафяров (Белозёров, Николишин) – 06:08 (5x5)     0:2 Селезнёв (Надворный, Соколов) – 23:55 (5x5)     0:3 Точилкин (Жафяров, Николишин) – 25:06 (5x5)     0:4 Петунин (Ерёменко, Бикмуллин) – 28:19 (5x4)     0:5 Соколов (Бикмуллин) – 38:22 (4x5)     1:5 Пилон (Приски, Томпсон) – 41:10 (5x4)     2:5 Симонов (Логвин, Саркенов) – 45:12 (5x5)     2:6 Тянулин (Хлыстов, Бикмуллин) – 46:39 (5x5)     3:6 Омирбеков (Бритиков, Кайыржан) – 50:42 (5x5)    

«Когда брали интервью перед игрой, я сказал, что матч ожидается интересным, обоюдоострым – он таким и получился. Было много моментов с обеих сторон, много забитых шайб. Наша команда сыграла здорово, особенно второй период, реализовала свои моменты, большинство и меньшинство. В третьем периоде, конечно, противник добавил, перешёл на три звена, удалось нас напрячь. Ребята правильно отреагировали, вторую половину третьего периода отыграли правильно.

Готовились ли к игре с лидерами соперника? Ничего специально не готовили, мы никогда не играем персонально, стараемся действовать от себя. Понятно, что мы соперника смотрим, изучаем какие-то моменты. Знаем